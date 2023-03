Iga Świątek bezradna. Przegrywa drugi raz w tym roku z Jeleną Rybakiną

To czwarta porażka Polki w tym sezonie. W 2023 roku 21-letnia tenisistka z Raszyna uległa Jesice Peguli w drużynowych rozgrywkach United Cup, Rybakinie w IV rundzie Australian Open i Barborze Krejcikovej w finale WTA 1000 w Dubaju.

Mocny początek Rybakiny

Ostatni punkt w secie straciła po - pierwszym w meczu - podwójnym błędzie. To nietypowa sytuacja w meczach Świątek.

W drugim secie Świątek przegrywała już 0:5

Do końca spotkania sytuacja zmieniła się o tyle, że Polka nie przegrała seta do 0. Walczyła do końca. Od stanu 0:5 wygrała dwa gemy. Obroniła dwie piłki meczowe przy wyniku 1:5.