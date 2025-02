Druga partia to była już całkowita dominacja Igi Świątek . Wiceliderka rankingu WTA szybko objęła prowadzenie 3:0. Przed czwartym gemem Dajana Jastremska poprosiła o przerwę medyczną, a przy jej ławeczce pojawiła się fizjoterapeutka. Reprezentantka Ukrainy odczuwała prawdopodobnie dyskomfort w okolicach karku lub ramienia. Pomoc nic jej jednak nie dała. Polka była już bezlitosna, wygrywając drugiego seta 6:0 , a tym samym pieczętując swój awans do ćwierćfinału turnieju WTA w Dubaju, w którym zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą lub reprezentantką Stanów Zjednoczonych Peyton Stearns.

WTA Dubaj. Iga Świątek wprost o kolejnym "bajglu". "Zdecydowanie mi pomoże"

- Wiedziałam, że będę miała wiele okazji, by przełamać Dajanę. Po prostu chciałam być konsekwentna przy swoich gemach serwisowych. Wiedziałam, że szanse nadejdą, więc zdecydowania byłam gotowa, by je wykorzystać - stwierdziła druga rakieta świata.

Lubię utrzymywać koncentrację. To naprawdę intensywne dwa tygodnie, więc każdy mecz, w którym jestem efektywna, nie tracę szans, a przez to kończę szybciej, zdecydowanie mi pomoże

- Obecnie mamy w tourze wiele zawodniczek, dysponujących mocnym uderzeniem. Jeśli trafią, niemożliwe jest, by odbić piłkę. Ale jeśli poślą ją na out, trzeba zgarniać punkt i być za to wdzięcznym. Nigdy nie jest łatwe, by grać z taką rywalką. Trzeba zachowywać cierpliwość i umieć przewidywać zdarzenia na korcie. Ja się już do tego przyzwyczaiłam, więc mogę rywalizować z przeciwniczkami grającymi w różny sposób - zadeklarowała Iga Świątek.