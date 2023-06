Iga Świątek bezlitosna dla Rosjanek. Pokaz siły Polki to dla nich koszmar

To był kolejny kapitalny mecz w wykonaniu Igi Świątek. W czwartkowym ćwierćfinale turnieju WTA 250 w Bad Homburg Polka nie dała większych szans Rosjance Annie Blinkowej, wygrywając 6:3, 6:2 . Urodzona w Moskwie 24-latka robiła, co mogła, lecz nie była w stanie przeciwstawić się rozpędzonej liderce światowego rankingu, która tym samym pierwszy raz w karierze awansowała do półfinału zawodów rozgrywanych na trawiastej nawierzchni .