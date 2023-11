Iga Świątek bezkonkurencyjna. Nawet Amerykanki były bezradne

Wspaniały rok Igi Świątek!

W związku z tym Świątek przejęła rolę liderki, ale wówczas z pewnością nikt nie spodziewał się, że będzie zajmować fotel najlepszej tenisistki na świecie przez tak długi czas. - Iga to niesamowity talent, wyjątkowy człowiek i cudowna dziewczyna. Uwielbiam ją i jej zespół. Nie mogłabym być bardziej dumna z faktu, że to właśnie ona przejęła pierwsze miejsce, bo gra we właściwy sposób, z wielką energią i charyzmą - powiedziała w marcu 2022 roku Barty.