Iga Świątek bezbłędna, a tu taka wpadka Hurkacza. Wszystko się nagrało
Iga Świątek i Hubert Hurkacz to największe gwiazdy reprezentacji Polski na United Cup. Prócz nich występują też m.in. Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Widać, że cała drużyna jest bardzo zgrana, a United Cup postanowiło postawić ich przed pewnym wyzwaniem. Świątek została poddana małemu testowi, a Hurkacz zaliczył zabawną wpadkę, która rozbawiła wszystkich członków polskiej drużyny.
Jak dotąd Hubert Hurkacz i Iga Świątek do spotkania z drużyną Australii nie zaliczyli żadnej wpadki, podobnie jak grający w mikście Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Widać, że team Polska jest bardzo zgrany i kibicuje sobie w każdym możliwym momencie.
Iga Świątek poddana testowi
Podczas United Cup organizatorzy tworzą przestrzeń i możliwość na różne wyzwania dla kolejnych drużyn. W tym roku postanowiono poddać próbie znanych zawodników, którzy mieli zagrać w grę polegającą na odgadnięciu, jaką postacią są. Postać była zapisana na karteczce, którą zawodnicy trzymali przy czole i reszta teamu mogła pomagać.
Tym razem padło na Igę Świątek. Polka musiała poradzić sobie z czeredą znanych i mniej znanych postaci ze świata sportu i popkultury. Jej koledzy starali się jednak pomóc, jak mogli.
Hubert Hurkacz popełnił zabawną gafę
Na pierwszy ogień poszedł Oscar Piastri. "Członek drużyny gościa, który wygrał. Z Australii. Formuła 1" - podpowiadali koledzy Idze Świątek. "Dajcie mi coś jeszcze" - prosiła tenisistka. "Bardzo szybko jeździ" - zaproponował Hurkacz i wtedy Idze udało się dobrze odpowiedzieć.
Kolejna była inna Australijka, czyli Kylie Minogue. Niezbyt dobra podpowiedź wypłynęła od polskiego teamu, nawiązując do piosenki "Nine Million Bicycles in Beijing", śpiewaną przez Katie Meluę. Potem przyszedł czas na hasło "twerking", który zaprezentował wszystkim zebranym kapitan drużyny, Mateusz Terczyński.
Ostatnie wyzwanie nie okazało się trudne, ale wymagało skupienia, którego zabrakło Hubertowi Hurkaczowi. Na hasło "Shrek" tenisista podpowiedział, że chodzi o... "żonę Fiony". Szybko został poprawiony i Świątek mogła dobrze odpowiedzieć na pytanie, śmiechom jednak nie było końca.