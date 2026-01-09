Iga Świątek bezbłędna, a tu taka wpadka Hurkacza. Wszystko się nagrało

Jak dotąd Hubert Hurkacz i Iga Świątek do spotkania z drużyną Australii nie zaliczyli żadnej wpadki, podobnie jak grający w mikście Katarzyna Kawa i Jan Zieliński. Widać, że team Polska jest bardzo zgrany i kibicuje sobie w każdym możliwym momencie.

Iga Świątek poddana testowi

Podczas United Cup organizatorzy tworzą przestrzeń i możliwość na różne wyzwania dla kolejnych drużyn. W tym roku postanowiono poddać próbie znanych zawodników, którzy mieli zagrać w grę polegającą na odgadnięciu, jaką postacią są. Postać była zapisana na karteczce, którą zawodnicy trzymali przy czole i reszta teamu mogła pomagać.

Tym razem padło na Igę Świątek. Polka musiała poradzić sobie z czeredą znanych i mniej znanych postaci ze świata sportu i popkultury. Jej koledzy starali się jednak pomóc, jak mogli.

Hubert Hurkacz popełnił zabawną gafę

Na pierwszy ogień poszedł Oscar Piastri. "Członek drużyny gościa, który wygrał. Z Australii. Formuła 1" - podpowiadali koledzy Idze Świątek. "Dajcie mi coś jeszcze" - prosiła tenisistka. "Bardzo szybko jeździ" - zaproponował Hurkacz i wtedy Idze udało się dobrze odpowiedzieć.

Kolejna była inna Australijka, czyli Kylie Minogue. Niezbyt dobra podpowiedź wypłynęła od polskiego teamu, nawiązując do piosenki "Nine Million Bicycles in Beijing", śpiewaną przez Katie Meluę. Potem przyszedł czas na hasło "twerking", który zaprezentował wszystkim zebranym kapitan drużyny, Mateusz Terczyński.

Ostatnie wyzwanie nie okazało się trudne, ale wymagało skupienia, którego zabrakło Hubertowi Hurkaczowi. Na hasło "Shrek" tenisista podpowiedział, że chodzi o... "żonę Fiony". Szybko został poprawiony i Świątek mogła dobrze odpowiedzieć na pytanie, śmiechom jednak nie było końca.

