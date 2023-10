Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w najnowszym rankingu WTA, który został opublikowany w poniedziałek. Polka straciła prowadzenie po wielkoszlemowym US Open, a teraz zaczęła rywalizację w Pekinie, gdzie występuje też nowa liderka zestawienia - Aryna Sabalenka. To pierwsza impreza, w której obie tenisistki występują w takiej konfiguracji. Do ich ewentualnego meczu w stolicy Chin może dojść dopiero w finale.