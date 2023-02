Polska już przed Rosją. Za chwilę Iga Świątek wyprzedzi też Azarenkę, a Polska - Białoruś

Co ciekawe, kolejnym "celem" polskiej liderki jest Białoruś - ta miała na razie jedną światową jedynkę, czyli Wiktorię Azarenkę . Doświadczona tenisistka, do dziś świetnie radząca sobie w tourze, była na czele stawki przez 51 tygodni. Stało się to po wygranym przez nią wielkoszlemowym turnieju w Melbourne na początku 2012 roku. Latem na chwilę wyprzedziła ją wtedy Szarapowa, ale Azarenka wróciła wkrótce na tron i była na nim do lutego 2013 roku. Polska, za sprawą Świątek, dogoni więc Białoruś za trzy tygodnie, a wyprzedzi - siedem dni później. Akurat w drugim tygodniu turnieju w Miami.

Klasyfikacja liderek rankingu WTA wg państw

Iga Świątek ma dużą przewagę, ale musi uważać. Ważne tygodnie przed Polką!

Polska tenisistka, bez względu na wyniki kolejnych turniejów, będzie liderką listy WTA przez co najmniej dwa miesiące. Świątek musi jednak uważać, bo rozpoczął się właśnie okres, w którym ma do obrony wiele punktów - tak będzie aż do połowy czerwca. Po 1000 za oba amerykańskie turnieje, później 470 za triumf w Stuttgarcie, 900 za wygraną w Rzymie, wreszcie - 2000 za zwycięstwo we French Open. To połowa obecnego dorobku polskiej tenisistki. A za plecami naszej tenisistki czai się Aryna Sabalenka, która świetnie zaczęła ten rok - wygrała m.in. Australian Open. Dopiero w Dubaju zatrzymała ją w ćwierćfinale Czeszka Barbora Krejčíková, która później w finale znalazła też sposób na Polkę.