Iga Świątek bez wsparcia. Jednak zgrzyt. WTA musi podjąć kluczową decyzję
Iga Świątek coraz głośniej zwraca uwagę na rozbudowany do granic kalendarz gier. Dezaprobacie dała wyraz również w Pekinie, gdzie jest już w 1/8 finału turnieju rangi WTA 1000. Polka ma świadomość, że gdyby czołowe tenisistki świata mówiły w tym temacie jednym głosem, realia mogłyby wyglądać inaczej. Ale na razie o branżowej solidarności można zapomnieć. Taki wniosek należy wysnuć po najnowszej wypowiedzi mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng.
Temat przeładowanego kalendarza imprez powraca w wypowiedziach profesjonalnych graczy coraz częściej. Aktywnie udziela się w tej kwestii również Iga Świątek. W Pekinie, gdzie obecnie przebywa, wróciła do problemu po raz kolejny.
- Sezon jest długi, a w jego drugiej części zawodnicy są bardziej zmęczeni. Najtrudniejsza jest ta zmiana w Azji, bo czujesz, że sezon dobiega końca, ale wciąż musisz dać z siebie wszystko - oznajmiła podczas konferencji prasowej
- Nie wiem, jak będzie wyglądała moja kariera za kilka lat. Być może będę musiała opuścić niektóre turnieje, nawet jeśli będą obowiązkowe. Przepisy WTA sprawią, że to dla nas istne szaleństwo. Nie da się zmieścić wszystkiego w harmonogramie - dodała druga rakieta świata.
Świątek nie może liczyć na wsparcie mistrzyni olimpijskiej. Zheng zachowuje neutralność
Gdyby za tym głosem poszły inne, bardzo podobne, presja na władze światowego tenisa stawałaby się z każdym kolejnym tygodniem coraz większa. Wydaje się jednak, że napięcie skutecznie rozładowała Qinwen Zheng. Kiedy została zapytana o przemęczenie sezonem, odparła bez wahania.
- To jest część sportu - rzuciła Chinka. - U profesjonalistów tak to wygląda. Musimy rozegrać wiele turniejów, bo taki jest kalendarz.
- Moja sytuacja jest nieco inna - zaznaczyła Zheng. - Wracam po operacji i decyzja o grze tutaj była trochę pochopna. Ale też była słuszna, bo chciała, zobaczyć, w jakim stanie jest teraz moje ciało. Teraz wiem, że rozegranie trzech setów i uderzenie tylu piłek to wciąż dla mnie za dużo.
W tegorocznym Wimbledonie chińska tenisistka odpadła już w pierwszej rundzie. Zaraz potem poddała się zabiegowi artroskopii prawego łokcia. Pełnej sprawności nie udało jej się jednak odzyskać, co zakończyło się kreczem w Pekinie.