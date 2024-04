Iga Świątek miała w kwietniu bardzo napięty harmonogram. Reprezentantka Polski po rozgrywkach w Stuttgarcie udała się do Hiszpanii i przystąpiła do kolejnej imprezy. Obecnie "Biało-Czerwona" walczy w turnieju WTA 1000 w Madrycie. We wtorek (30 kwietnia) odprawiła do domu Brazylijkę Beatriz Haddad Maię , która postawiła się naszej rodaczce na korcie. Ostatecznie to Polka wygrała ćwierćfinałowe starcie 4:6, 6:0, 6:2 i awansowała do kolejnej rundy.

