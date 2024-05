Iga Świątek wybornie prezentuje się w tegorocznych zmaganiach na kortach całego świata. Co prawda Polka nie wygrała Australian Open 2024, ale w kolejnych tygodniach raszynianka na niepowodzenie zareagowała w najlepszy z możliwych sposobów. Czołowa tenisistka globu najpierw w pięknym stylu triumfowała w Dosze, a następnie żadna z rywalek nie znalazła na nią sposobu podczas imprezy Indian Wells. Oba turnieje odbyły się na twardej nawierzchni. Po przeniesieniu się cyklu na mączkę raszynianka kontynuowała wyśmienitą formę. Jeszcze w Stuttgardzie wydarzył się wypadek przy pracy i porażka z Jeleną Rybakiną w półfinale. Kilkanaście dni później w Madrycie na Świątek nie było już jednak mocnych. Reklama

O tym meczu świat długo nie zapomni. Świątek z Sabalenką dały niesamowity popis

Do finału Polka dotarła w fenomenalnym stylu, odprawiając większość rywalek do zera w setach. Pierwsze "ciężary" 22-latce sprawiła dopiero w ćwierćfinale Beatriz Haddad Maia. Brazylijka momentami wznosiła się na wyżyny swoich możliwości, lecz ostatecznie na nic się to zdało, bo zgarnęła zaledwie jednego seta. Polka po odprawieniu z kwitkiem tej przeciwniczki z łatwością poradziła sobie w półfinale z Madison Keys i w finale skrzyżowała rakietę z największą rywalką, Aryną Sabalenką.

Obie panie dały popis tenisa na najwyższym światowym poziomie i jak na razie rozegrały najlepszy mecz sezonu 2024. Mordercza walka trwała przez ponad trzy godziny. Na szczęście zakończyła się ona happy-endem dla polskich kibiców, ponieważ raszynianka triumfowała 7:5, 4:6, 7:6(7). Po ostatniej piłce obie tenisistki były wyczerpane, ale szczęśliwe, mając z tyłu głowy, że zrobiły coś naprawdę wielkiego.

"Aryna, gra z tobą to zawsze wyzwanie. Dziękuję także za motywowanie mnie i zmuszanie mnie do tego, żebym stawała się lepszą tenisistką" - powiedziała Iga Świątek po ostatniej piłce i chwilowej celebracji sukcesu. "Chcę podziękować mojemu zespołowi. Dziękuję wam za to, że trwacie przy mnie przy wzlotach i upadkach, a także za zrozumienie i motywowanie mnie. Bez was i waszej wiedzy nie byłoby mnie tutaj. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować nasz ciągły progres" - dodała. Reklama

Iga Świątek już w Rzymie. Wypowiedziała się na ważny temat

Polka błyskawicznie przeniosła się z Madrytu do Rzymu, gdzie już w tym tygodniu rozpocznie się kolejny turniej, w którym do zdobycia będzie aż 1000 rankingowych punktów. Za Igą Świątek pierwsze spotkanie z mediami. Nasza tenisistka poruszyła bardzo ważny temat, związany z natężeniem imprez. Sportsmenki czują się z tego powodu bardzo zmęczone, co może później spowodować obniżenie się poziomu niektórych pojedynków. A przecież nie tego chcą kibice.

Próbujemy jakoś to odpowiednio zaplanować. Niepokojące jest to, że mamy długie turnieje, ale staramy się zrozumieć tę rzeczywistość. Zawsze trenowałam między meczami, ale teraz muszę przemyśleć ten temat. Wiem jedynie, że jak przegram, to dostanę więcej dni wolnych ~ przekazała Iga Świątek (cytat za: puntodebreak.com)

Z pewnością słowa te dotrą do organizatorów głównego cyklu. Czy w związku z tym dojdzie do jakichś zmian? W najbliższej przyszłości zapewne nie. Dobrze jednak, że zawodniczki sygnalizują problem i nie siedzą cicho. Być może coś dobrego zacznie się dziać, gdy podobnych głosów pojawi się znacznie więcej.

