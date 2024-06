Iga Świątek nie bez powodu zajmuje zaszczytne pierwsze miejsce w światowym rankingu WTA. 23-letnia zawodniczka pochodząca z Raszyna w tym sezonie dostarczyła swoim kibicom powodów do radości. W czerwcu podopieczna Tomasza Wiktorowskiego święciła czwarty w swojej karierze, a trzeci z rzędu triumf w wielkoszlemowym turnieju - Roland Garros. Reprezentantka Polski pokonała trudną drogę do finału. W decydującej batalii ograła Włoszkę Jasmine Paolini i wspólnie ze swoim zespołem celebrowała sukces.

Iga Świątek po zwycięstwie w Roland Garros: Jestem z siebie naprawdę dumna. WIDEO

Iga Świątek nie gryzła się w język. "Dziś jestem wzorem siły psychicznej"

Kibice zapewne na długo zapamiętają pojedynek naszej gwiazdy z Naomi Osaką w drugiej rundzie Roland Garros. Polka, choć znajdowała się w bardzo trudnym położeniu, wygrała wojnę nerwów i pokonała reprezentantkę Japonii. Wspomniany mecz odbił się głośnym echem w mediach, a na wyczyny Polki zareagowały nawet gwiazdy tenisa . W końcu po czasie sama zainteresowana zdradziła, co było jej atutem na korcie.

"Pracuję nad swoim perfekcjonizmem. Byłam tego świadoma od jakiegoś czasu. I już wiem, że walka o doskonałość w pewnej dziedzinie jest dobra, pracując nad tym, na co możemy również wpłynąć, ale akceptacja błędów musi być w tym wszystkim uwzględniona" - wyznała sportsmenka w wywiadzie dla portalu ''Zwierciadło''.

Polka wróciła wspomnieniami do trudnych momentów w swojej karierze, które pozostawiły ślad w jej psychice.

"Wiem, ile pracy to oznacza: moja własna praca i praca Darii Abramowicz (psycholog Igi Świątek - przyp. red.) nie wydarzyła się z dnia na dzień (...) Najpierw nauczyłam się poznawać, nazywać i wyrażać swoje emocje. Następnie zidentyfikowałam pochodzenie napięć. Jednocześnie z Darią nieustannie szukaliśmy optymalnych narzędzi, które pozwolą mi osiągnąć poziom pobudzenia i stresu, który u mnie zadziałał. Bo nie chodzi o to, że chcę zmniejszać napięcie do zera. Potrzebuję tego na korcie, aby osiągnąć wysoki poziom sportowy" - zaznaczyła liderka WTA.