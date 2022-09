Iga Świątek będzie legendą jak Serena Williams? "Zdominowała kobiecy tenis"

Magnus Norman to finalista French Open z 2000 roku i zwycięzca zmagań o Puchar Davisa. Zdecydowanie większe sukcesy odnosił jako trener, trzykrotnie doprowadzając Stana Wawrinkę do triumfów w turniejach Wielkiego Szlema. W 2016 roku został uznany przez ATP szkoleniowcem roku.

Szwed cały czas jest bardzo blisko tenisa na najwyższym poziomie i nie ukrywa, że jest pod wielkim wrażeniem Igi Światek. Jego zdaniem Polka może stać się legendą tej dyscypliny, jak odchodząca w tym roku Serena Williams.

Czytaj także: "Kłopoty bogactwa" Igi Świątek

Reklama

- Już teraz zdominowała kobiecy tenis. Wiadomo, że zawody pań są nieco inne niż w męskim. Nawet teraz, gdy spojrzy się na kobiecy US Open, spotkania nie był tak wymagające, jak w męskim. Zawodniczki grały dobrze, ale nie był tak wielu genialnych starć. Iga w kobiecym gronie prezentuje się najlepiej. Radzi sobie z presją. Wygląda na niezwykle pewną siebie we wszystkim, co robi. Myślę, że to pozwoli wygrać jej kolejne zawody Wielkiego Szlema - powiedział Norman w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".