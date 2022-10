Iga Świątek będzie jako jedyna w WTA Finals! To się jeszcze nigdy nie zdarzyło!

Iga Świątek solidnie przygotowała się do wieńczącego rok turnieju Masters. 10 dni temu wygrała turniej WTA w San Diego i od tego czasu regenerowała się i szykowała formę na WTA Finals.

Wczoraj Iga, wraz ze swym teamem wylądowała w Dallas, skąd już drogą lądową dotrze do oddalonego o 45 km Fort Worth.

Okazuje się, że Świątek i jej załoga do Dallas dotarli szczęśliwie, co nie wszystkim się udało. Autorka wielu tekstów fachowych na stronie WTA Courtney Nguyen miała odwołany lot do Dallas.

"Co za noc. My na szczęście wylądowaliśmy w Dallas" - napisała jej psycholog Igi Daria Abramowicz.

Iga Świątek jedyną tenisistką w stawce WTA Finals z tytułem mistrzyni Wielkiego Szlema!

Tymczasem statystycy tenisowi wyliczyli jedną ciekawostkę odnośnie Igi Świątek w WTA Finals. Okazuje się, że Polka będzie jedyną zdobywczynią tytułu Wielkiego Szlema w całej stawce ośmiu zawodniczek. Będzie to pierwszy taki przypadek w 52-letniej historii WTA Finals!

We wcześniejszych edycjach Mastersów uczestniczyły co najmniej dwie mistrzynie Wielkiego Szlema.

Polka ma trzy tytuły Wielkiego Szlema - dwa Rolanda Garrosa i jeden z US Open.

Uczestniczki WTA Finals 2022:

1. Iga Świątek (Polska)

2. Ons Jabeur (Tunezja)

3. Jessica Pegula (USA)

4. Coco Gauff (USA)

5. Maria Sakkari (Grecja)

6. Caroline Garcia (Francja)

7. Aryna Sabalenka

8. Daria Kasatkina