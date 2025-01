Iga Świątek sezon wprawdzie zainaugurowała w United Cup, ale drużynowe rozgrywki były jedynie przedsmakiem emocji, jakie kibiców tenisa czekają w Melbourne. Tam w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego wiceliderka rankingu WTA przystąpiła do wielkoszlemowego Australian Open, gdzie w pierwszej rundzie trafiła na Katerinę Siniakovą.

Zawodniczka z Raszyna przystąpiła do meczu z 46. tenisistką światowego rankingu jako zdecydowana faworytka, ale musiała trochę się natrudzić, by zaakcentować swoją przewagę. W szóstym gemie udało jej się w końcu przełamać Czeszkę, która wprawdzie po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym, ale pod koniec seta i tak była bezradna wobec rozkręcającej się Polki. Świątek ponownie wygrała gema przy serwisie rywalki, a następnie przypieczętowała zwycięstwo w partii 6:3.

Australian Open. Iga Świątek może liczyć na wsparcie kibiców

Druga rakieta świata przystąpiła do meczu bardzo zmotywowana i skoncentrowana, a o tym, jak ważne było dla niej udane rozpoczęcie tego spotkania, świadczy jej reakcja po wygranym secie. Świątek po popisowej akcji, w której "rozrzuciła" Siniakovą po korcie i zmusiła ją do autowego odegrania piłki, aż zacisnęła pięść z radości. Kamery z kolei błyskawicznie wykonały zbliżenie na trybuny, by pokazać... polskich kibiców.