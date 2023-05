Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. Tam czeka na nią jej "koszmar"

Początek spotkania był dość spokojny. Donna Vekić wygrała losowanie i wybrała odbiór zamiast podania, ale niczego jej to nie przyniosło, bo przegrała gema otwierającego mecz do 15. Pierwszym przełomowym momentem seta było przełamanie dla Igi Świątek na 3:1 . Chorwatka miała wyraźny problem z własnym serwisem i zakończyła tamtego gema dwoma podwójnymi błędami. Sytuacja szybko mogła się wrócić do remisowej, ale 26. rakieta świata nie wykorzystała dwóch break pointów .

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału

Zawodniczka urodzona w Osijeku nie była jednak w stanie doprowadzić do wyrównania w otwierającej partii. Nie potrafiła zareagować na dominację naszej rodaczki w kolejnych wymianach i znowu straciła podanie, przez co liderka rankingu WTA serwowała, by wygrać seta. Zrobiła to bez większych komplikacji, kończąc asem pierwszą część wtorkowej pracy na korcie.