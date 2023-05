Iga Świątek - Aryna Sabalenka. Rodzi się tenisowy klasyk?

To będzie trochę mniej zauważalny rekord. Świątek zagra z Sabalenką po raz ósmy. Co to oznacza? W WTA polska tenisistka nigdy nie grała częściej z jakąkolwiek inną rywalką. Siedem pojedynków stoczyła do tej pory z Jessiką Pegulą (bilans 5-2) i siedem z Białorusinką (bilans podobny 5-2). W sześciu spotkaniach liderka rankingu mierzyła się z: Ons Jabeur (4-2), Coco Gauff (6-0) i Darią Kasatkiną (5-1).