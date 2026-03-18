Iga Świątek, a obok niej… on. Wspólne zdjęcie obiegło sieć
Iga Świątek po turnieju w Indian Wells zaliczyła bolesny spadek w rankingu. Polka nie ma jednak zamiaru się poddawać i już myśli o kolejnych zmaganiach. Jeszcze przed meczem z Magdą Linette w 1/32 finału turnieju rangi WTA 1000 trzecia rakieta świata zaliczyła wyjątkowe spotkanie. Na Hard Rock Stadium spotkała bowiem jednego ze swoich muzycznych idoli.
Iga Świątek od kilku lat należy do ścisłej czołówki światowego tenisa i regularnie udowadnia swoją klasę na najważniejszych turniejach. Raszynianka jest już sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową i przez imponujące 125 tygodni zajmowała pozycję liderki światowego rankingu WTA. Obecnie plasuje się na trzecim miejscu w zestawieniu, a bolesny spadek zanotowała po turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Wraz z najnowszym notowaniem na pozycję wiceliderki awansowała Jelena Rybakina, która w "tenisowym raju" dotarła aż do finału, gdzie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki.
Polka nie zamierza jednak rozpamiętywać spadku i szybko przeniosła swoją uwagę na kolejne wyzwania. Zameldowała się już na Florydzie, gdzie przygotowuje się do występu w turnieju rangi WTA 1000 w Miami. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji miała jednak okazję przeżyć wyjątkową chwilę, która na długo zostanie w jej pamięci.
Iga Świątek spotkała w Miami legendę. "Cudownie było cię poznać"
Podczas pobytu na Hard Rock Stadium sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa natknęła się na prawdziwą legendę muzyki - Jona Bon Joviego. Ten moment wywołał u niej ogromne emocje, czym natychmiast pochwaliła się w mediach społecznościowych.
"COOO? Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłam winyl "Slippery When Wet" podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu" - pochwaliła się tenisistka. Na koniec zwróciła się bezpośrednio do muzyka: "Cudownie było cię poznać".
Spotkanie nie jest przypadkowe, jeśli spojrzeć na pozasportowe zainteresowania Świątek. Polka od dawna podkreśla, że muzyka odgrywa ważną rolę w jej życiu i przygotowaniach do meczów. Najczęściej sięga po klasyczny rock - na jej playlistach znajdują się utwory takich zespołów jak Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses czy Pearl Jam. Jednocześnie nie ukrywa sympatii do innych gatunków - jest wielką fanką Taylor Swift, Lany Del Rey, Amy Winehouse i zespołu Coldplay.
Zmagania w turnieju rangi WTA 1000 w Miami Iga Świątek rozpocznie już w czwartek 19 marca, a jej pierwszą rywalką będzie rodaczka Magda Linette.