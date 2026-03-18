Iga Świątek od kilku lat należy do ścisłej czołówki światowego tenisa i regularnie udowadnia swoją klasę na najważniejszych turniejach. Raszynianka jest już sześciokrotną mistrzynią wielkoszlemową i przez imponujące 125 tygodni zajmowała pozycję liderki światowego rankingu WTA. Obecnie plasuje się na trzecim miejscu w zestawieniu, a bolesny spadek zanotowała po turnieju rangi WTA 1000 w Indian Wells. Wraz z najnowszym notowaniem na pozycję wiceliderki awansowała Jelena Rybakina, która w "tenisowym raju" dotarła aż do finału, gdzie musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki.

Polka nie zamierza jednak rozpamiętywać spadku i szybko przeniosła swoją uwagę na kolejne wyzwania. Zameldowała się już na Florydzie, gdzie przygotowuje się do występu w turnieju rangi WTA 1000 w Miami. Jeszcze przed rozpoczęciem rywalizacji miała jednak okazję przeżyć wyjątkową chwilę, która na długo zostanie w jej pamięci.

Iga Świątek spotkała w Miami legendę. "Cudownie było cię poznać"

Podczas pobytu na Hard Rock Stadium sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa natknęła się na prawdziwą legendę muzyki - Jona Bon Joviego. Ten moment wywołał u niej ogromne emocje, czym natychmiast pochwaliła się w mediach społecznościowych.

"COOO? Legenda! Jon Bon Jovi. Ciekawostka: kupiłam winyl "Slippery When Wet" podczas mojego przełomowego turnieju w Toronto w 2019 roku i ma on szczególne miejsce w moim sercu" - pochwaliła się tenisistka. Na koniec zwróciła się bezpośrednio do muzyka: "Cudownie było cię poznać".

Spotkanie nie jest przypadkowe, jeśli spojrzeć na pozasportowe zainteresowania Świątek. Polka od dawna podkreśla, że muzyka odgrywa ważną rolę w jej życiu i przygotowaniach do meczów. Najczęściej sięga po klasyczny rock - na jej playlistach znajdują się utwory takich zespołów jak Led Zeppelin, AC/DC, Guns N' Roses czy Pearl Jam. Jednocześnie nie ukrywa sympatii do innych gatunków - jest wielką fanką Taylor Swift, Lany Del Rey, Amy Winehouse i zespołu Coldplay.

Zmagania w turnieju rangi WTA 1000 w Miami Iga Świątek rozpocznie już w czwartek 19 marca, a jej pierwszą rywalką będzie rodaczka Magda Linette. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

Iga Świątek zadowolona przed Miami Open. „Podczas treningów czułam się świetnie". WIDEO