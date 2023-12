Iga Świątek, a obok niej on. Takiego dnia potrzebowała mistrzyni

Pierwsza rakieta świata niedługo potem udała się na w pełni zasłużony odpoczynek na Malediwy, a potem powróciła do ojczyzny, by znów oddać się treningom mającym przygotować ją do kolejnych wyzwań. Wciąż jednak mogła oczywiście poświęcić się od czasu do czasu chwilom wytchnienia, równie ważnym dla sportowców w cyklu ćwiczeniowym.

Iga Świątek zdobywa tytuł WTA Finals.

Liderka rankingu WTA tymczasem niedługo wystąpi w rozgrywkach World Tennis League na Bliskich Wschodzie (21-24 grudnia), po czym uda się do Australii, gdzie przystąpi na przełomie 2023 i 2024 roku do United Cup . Wbrew wszelkim domniemaniom nie weźmie natomiast udziału w zmaganiach w Adelajdzie czy Hobart .

Co jednak najistotniejsze, Iga Świątek przystąpi w połowie stycznia do kolejnej edycji wielkoszlemowego Australian Open - a jak sama nie tak dawno deklarowała, jest to odsłona WS, którą obecnie chciałaby wygrać najbardziej. Jak dotychczas w Melbourne najdalej dotarła do półfinału - było to w 2022 r.