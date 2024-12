Iga spuściła wtedy głowę, niewielu to zauważyło. Pierwszy raz po 1286 dniach

Kilkanaście dni temu na porównania dotyczące rywalizacji z Aryną Sabalenką i Igą Świątek zdecydowała się brytyjska tenisistka Jodie Burrage. Rywalizowała swego czasu, przed kontuzją, z Białorusinką w US Open, przegrała dość wyraźnie. Tyle że nie była zadowolona ze swojej postawy w kluczowych momentach, a miała ich kilka, by zagrozić faworytce. I wtedy przeszła do Igi, z którą jeszcze nie grała. - Ona mnie po prostu przeraża. To jak ogrywa zawodniczki do zera, to mnie przeraża! - wyrzuciła z siebie.

