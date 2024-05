Iga nie gryzła się w język. Potężny cios. Sabalenka "trafiona" zaraz po meczu

Świątek triumfuje w Madrycie i... wbija Sabalence szpilę. Trafiła w samo sedno

Po zwycięstwie w Madrycie liderka światowego rankingu, będąc jeszcze na korcie, niespodziewanie rzuciła do mikrofonu: "Who's gonna say now, that women's tennis is boring?". Publiczność natychmiast zareagowała aplauzem, doskonale rozumiejąc aluzję.