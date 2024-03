Iga na tronie i to w potrójnej koronie. Oto dwa warunki

Iga Świątek jest królową nie tylko paryskiej mączki, ale całego kobiecego tenisa - po Indian Wells jej przewaga nad drugą Aryną Sabalenką będzie jeszcze większa niż do tej pory. Tyle że może jednocześnie prowadzić, po raz pierwszy, we wszystkich trzech rankingach: także w WTA Race oraz Race to Paris, który wyłoni uczestniczki igrzysk olimpijskich. Aby tak się stało, muszą zostać spełnione dwa warunki: w jednym przypadku wyprzedzi bowiem Sabalenkę, a w drugim - nie da się prześcignąć Coco Gauff.