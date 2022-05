Iga już nigdy nie przegra? Świątek odniosła się do transparentu kibicki

Kamil Jagodyński Iga Świątek

Iga Świątek pewnie zameldowała się w drugiej rundzie French Open, wygrywając już 29 mecz z rzędu. Jedna z kibicek podłapała ten fakt, przychodząc na trybuny z transparentem "She may never lose again"("Ona może już nigdy nie przegrać). Tenisistka odniosła się do niego na pomeczowej konferencji prasowej.

Zdjęcie Iga Świątek / AFP/AFP THOMAS SAMSON/ / AFP