"Iga jest wielką mistrzynią". Co za słowa przed finałem

Rybakina nie pozostawiła złudzeń. Co za słowa o Świątek

Jedyne zwycięstwo naszej zawodniczki nad Rybakiną miało miejsce jeszcze w 2021 roku. Wówczas obie zawodniczki, które zaczynały tak naprawdę wielką karierę spotkały się w półfinale turnieju w Ostrawie. Górą w dwóch setach była Świątek. Więcej zwycięstw nad Rybakiną Polka nie ma, ale trzeba też pamiętać, że nigdy nie mierzyły się ze sobą w tych turniejach, w których to właśnie obecna liderka światowego rankingu czuje się najlepiej.

Niewątpliwie rywalizacja o zwycięstwo na katarskich kortach jest takim przypadkiem, bo Świątek wygrała ten turniej dwa razy z rzędu, a może wygrać kolejny raz już w sobotę. Rybakina docenia to, co prezentuje na korcie nasza zawodniczka. - Najpierw spróbuję się zregenerować. Dziś był ciężki mecz. Rozegrałam już wiele meczów wcześniej, więc najważniejsza jest regeneracja. Iga jest wielką mistrzynią. To będzie bardzo trudne. Postaram się jutro cieszyć i zrobić tyle, ile będę mogła - powiedziała Kazaszka na gorąco po swoim półfinale.