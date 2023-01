Pierwsza rakieta świata przebywa obecnie w Australii, gdzie w ostatnich dniach brała udział w turnieju United Cup . Wycofała się z rywalizacji w Adelajdzie z powodu urazu i sposobi się do wielkoszlemowego Australian Open .

Iga Świątek: Wiem, że "gówniara z paletkom" dostarczyła wielu emocji

- Przykro mi, że nie mogę być z wami, ale przetransportowanie z Australii byłoby problematyczne. Dziękuję wam, że jesteście. Nie znam jeszcze wyników. Mam nadzieję, że będę gdzieś wysoko. Wiem, że "gówniara z paletkom" dostarczyła w ubiegłym sezonie wiele emocji. Liczę na to, że w tym roku te występy też będą udane" - powiedziała Iga, od 4 kwietnia 2022 roku otwierająca ranking WTA .

"Gówniara z paletkom" (pisownia oryginalna z błędem) to fraza zaczerpnięta z popularnych memów z najlepszą polską tenisistką w roli głównej .

Nawiązując do nich, raszynianka po raz kolejny udowodniła znakomite poczucie humoru i pokazała, jak wielki dystans ma do samej siebie.

- Przyznaję się, miałem coś przygotowane do powiedzenia, ale to jest dla mnie tak niesamowite przeżycie, że odebrało mi trochę mowę - mówił poruszony. - Jestem niezmiernie dumny z tego, co Iga osiągnęła w 2022 roku. Sam zostałem kilkanaście razy zaskoczony, bo nie sądziłem, że osiągnie tak wiele w jednym roku.