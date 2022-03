Polska tenisistka chciała odnieść się do sytuacji panującej na korcie w czasie trwania pojedynku. W pewnym momencie zabrakło jej po postu słów w języku angielskim. Powiedziała więc do dziennikarzy z rozbrajającą szczerością, że mogą sobie wygooglować o co jej chodzi, wywołując uśmiechy na sali.

Potem jednak starała się jeszcze znaleźć odpowiednią frazę, ale bez powodzenia. - Opór powietrza, how is it in english? - stwierdziła nawet w pewnym momencie.

Świątek notuje ostatnio bardzo dobry okres. Wygrała turniej w Dausze, a teraz jest już w 1/8 finału imprezy w Indian Wells. Ma więc na koncie serię siedmiu zwycięstw z rzędu.

Reklama

Tenis. Iga Świątek - Angelique Kerber: gdzie oglądać?

We wtorek 20-letnia Polka zagra z reprezentantką Niemiec Angeliquą Kerber. Początek meczu na korcie centralnym około 20.30 czasu warszawskiego. To będzie pierwszy pojedynek pomiędzy oboma tenisistkami. Transmisja w Canal + Sport.