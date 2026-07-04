Iga Świątek w pierwszej rundzie Wimbledonu trafiła na Taylor Townsend, którą finalnie pokonała 6:1, 2:6, 6:3, co zarówno kibice, jak i sama zawodniczka, odebrali z ulgą. Polka miała bowiem swoje problemy, momentami wyglądała na pogubioną. Poziom znacznie podniosła w starciu z Karoliną Pliskovą, rywalce z Czech oddała zaledwie cztery gemy.

"Właśnie to podobało mi się w tym meczu, że w sumie jak popełniałam jakiś błąd, to od razu była korekta. Czułam się na tyle solidnie, że po prostu mogłam grać swoją grę, niezależnie od tego, co Karolina mogła zrobić z drugiej strony. Cały mecz byłam też dobrze skoncentrowana, więc za mną na pewno pozytywny dzień" - opowiadała później nasza reprezentantka podczas konferencji prasowej.

Świątek podbudowana zwycięstwem z Pliskovą w sobotnie popołudnie przystąpiła do boju o czwartą rundę Wimbledonu, po drugiej stronie siatki stanęła Alexandra Eala, która już w przeszłości znalazła sposób na Polkę. Reprezentantka Filipin dość nieoczekiwanie pokonała Raszyniankę przed rokiem w Madrycie.

Wimbledon 2026. Iga Świątek zdenerwowana podczas meczu z Alexandrą Ealą

Teraz również zapowiadało się na zacięte starcie, wprawdzie to Świątek jako pierwsza przełamała rywalkę, ale Eala po chwili odpowiedziała przełamaniem powrotnym. Była liderka rankingu WTA w końcówce seta znalazła się pod ścianą, przy stanie 4:5 broniła piłki setowej, ale wyszła z opresji. Finalnie o losach partii zdecydował tie-break.

Świątek często popełniała niezrozumiałe wręcz decyzje i nie wystrzegała się błędów, przy stanie 3-2 dla Filipinki odegrała w aut. Wówczas przy schodzeniu na krótką przerwę dała upust złości, odrzucając nerwowo rakietę, co można zobaczyć na poniższym nagraniu.

Emocje w tie-breaku. Nerwowa reakcja Igi Świątek. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Nerwowa reakcja nie pomogła Polce, ta wprawdzie wyrównała później stan rywalizacji, miała nawet dwie piłki setowe, ale ich nie wykorzystała. Górą w tie-breaku była Eala. Filipinka później poszła za ciosem, wygrała też drugiego seta i wyeliminowała obrończynię tytułu na wielkoszlemowym Wimbledonie.





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