Idze Świątek będzie coraz trudniej? Wojciech Fibak wskazał przyczynę problemów Polki

Konkurencja jest na wyższym poziomie i częściej stwarza zagrożenie. Te tenisistki już wiedzą, jak grać z najlepszymi, jakich używać argumentów. Nawet niezniszczalna dotąd Iga to odczuwa. Wciąż jest najlepsza na świecie, ale musimy się przyzwyczaić do tego, że już nie będzie takich spacerków, do których przyzwyczaiła nas w ubiegłym roku, gdy wygrywała szybko, pewnie i gładko. Czasami nadal jej się to zdarza, jak w meczu z Danielle Collins, ale ogólnie w prawie każdym meczu są jakieś kłopoty, coś się dzieje i ktoś Idze zagraża

~ powiedział Fibak w rozmowie z "Faktem".