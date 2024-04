Iga Świątek faworytką w Stuttgarcie. Ale jak sama mówi, każdego turnieju wygrać się nie da

Czy Iga jest faworytką w tym roku? Jest, to nie podlega wątpliwości. Przy czym trzeba pamiętać, że do Stuttgartu przyjechała niemal cała czołówka, z czołowej dziesiątki brakuje tylko Marii Sakkari i Jessiki Peguli, która wycofała się w ostatniej chwili. Polka w Stuttgarcie uwielbia grać, doskonale czuje się w tym halowym turnieju. Ale dla niej będą to pierwsze w tym roku mecze na tej nawierzchni, podczas gdy część rywalek miała już nią z kontakt. A Świątek w poniedziałek trochę studziła nastroje: - Presja czasami boli, zwłaszcza wtedy, kiedy wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam, a ludzie i tak krytykują. Nie znają całej prawdy. Nie wiedzą, co się dzieje także poza kortem. Czasami nie jest to łatwe - mówiła. I sugerowała, że nie da się wygrać każdego turnieju.