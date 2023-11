Iga Świątek i Hubert Hurkacz zapowiedzieli już, że oprócz zmagań w singlu, wystąpią także wspólnie w grze mieszanej. Nasi reprezentanci będą bez wątpienia jednymi z głównych faworytów do złotego medalu w tej konkurencji. Raszynianka będzie także wielką kandydatką do sukcesu w grze pojedynczej. 22-latka nie mogła chyba wymarzyć sobie lepszej areny do rozgrywania imprezy czterolecia.