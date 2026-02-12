Hurkacz przegrał, a tu takie słowa Świątek. Polka zwróciła się do kolegi

Anna Dymarczyk

Hubert Hurkacz nie miał szczęścia w tym roku na turnieju w Rotterdamie. Choć trafił na Alexandra Bublika, z którym ma świetny bilans meczów i w pierwszym secie grał świetnie, doprowadzając rywala do frustracji, przegrał ostatecznie, zaliczając m.in. trzy podwójne błędy serwisowe z rzędu. Długo po meczu do kolegi postanowiła odezwać się Iga Świątek. Pokazała ich wspólne zdjęcie.

Bublik był ogromne sfrustrowany po przegranym tie-breaku, ale też zły na swojego rywala, gdy ten popełniał szeregi błędów. Hurkacz nie radził sobie z serwisem, który zazwyczaj jest jego największą siłą. Ostatecznie przegrał 7:6, 6:7, 5:7 i zakończył przygodę w Rotterdamie na pierwszym meczu. 

Hubert Hurkacz ten sezon zaczął bardzo mocno, pokonując podczas United Cup m.in. Alexandra Zvereva czy Taylora Fritza. Później jednak jego forma nie prezentowała się już tak znakomicie. W Australian Open przegrał sensacyjnie w II rundzie z Ethanem Quinnem, a potem nie udało mu się już wygrać meczu ani w Montpellier, ani w Rotterdamie.

Jego dyspozycja budzi ogromne wątpliwości. Dodatkowo wygrana z Bublikiem, z którym potrafił wygrywać w meczach na najwyższym poziomie, miała być dla niego formą urodzinowego prezentu - Hurkacz 11 lutego obchodził 29. urodziny. Nie mógł świętować jednak z wolną głową.

Hubert Hurkacz przegrał, a tu takie słowa Świątek

Przegrana Hurkacza z pewnością położyła się cieniem na świętowanych przez niego urodzinach, ale nawet w takiej sytuacji zareagować postanowiła Iga Świątek, która jest dobrą koleżanką polskiego zawodnika.

5:7 na otwarcie, ale co Świątek zrobiła później? Czwarta korona w zasięgu. Jednoznaczna reakcja

"Wszystkiego najlepszego, Hubert! Za wszystkie zabawne momenty, takie jak ten" - napisała, wrzucając w tle zdjęcie ze słynnym nadmuchanym flamingiem i pucharem United Cup, który Polacy zdobyli po raz pierwszy w historii. Widać, że Hurkacz zawsze może liczyć na wsparcie swojej koleżanki.

