Hurkacz przegrał, a tu takie słowa Świątek. Polka zwróciła się do kolegi

Bublik był ogromne sfrustrowany po przegranym tie-breaku, ale też zły na swojego rywala, gdy ten popełniał szeregi błędów. Hurkacz nie radził sobie z serwisem, który zazwyczaj jest jego największą siłą. Ostatecznie przegrał 7:6, 6:7, 5:7 i zakończył przygodę w Rotterdamie na pierwszym meczu.

Hubert Hurkacz ma kłopot? Co się dzieje z polskim tenisistą?

Hubert Hurkacz ten sezon zaczął bardzo mocno, pokonując podczas United Cup m.in. Alexandra Zvereva czy Taylora Fritza. Później jednak jego forma nie prezentowała się już tak znakomicie. W Australian Open przegrał sensacyjnie w II rundzie z Ethanem Quinnem, a potem nie udało mu się już wygrać meczu ani w Montpellier, ani w Rotterdamie.

Jego dyspozycja budzi ogromne wątpliwości. Dodatkowo wygrana z Bublikiem, z którym potrafił wygrywać w meczach na najwyższym poziomie, miała być dla niego formą urodzinowego prezentu - Hurkacz 11 lutego obchodził 29. urodziny. Nie mógł świętować jednak z wolną głową.

Hubert Hurkacz przegrał, a tu takie słowa Świątek

Przegrana Hurkacza z pewnością położyła się cieniem na świętowanych przez niego urodzinach, ale nawet w takiej sytuacji zareagować postanowiła Iga Świątek, która jest dobrą koleżanką polskiego zawodnika.

"Wszystkiego najlepszego, Hubert! Za wszystkie zabawne momenty, takie jak ten" - napisała, wrzucając w tle zdjęcie ze słynnym nadmuchanym flamingiem i pucharem United Cup, który Polacy zdobyli po raz pierwszy w historii. Widać, że Hurkacz zawsze może liczyć na wsparcie swojej koleżanki.

Iga Świątek złożyła urodzinowe życzenia Hurkaczowi Instagram/iga.swiatek ESP/Instagram

Hubert Hurkacz Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek AFP

Bologna - Lazio. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport