Hubert Hurkacz niebawem ruszy do walki o tytuł najlepszego tenisisty podczas turnieju ATP500 w Dubaju. Polak przed rozpoczęciem imprezy udzielił wywiadu, w którym poruszył wątek Igi świątek, z którą będzie walczył o medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Hubert nie szczędził Świątek oczywiście komplementów. - Iga jest niesamowitą osobą i tenisistką. To niezwykłe, co osiągnęła w swojej karierze - powiedział w rozmowie z "Khaleejtimes.com".