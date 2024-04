Pilny telefon Hurkacza do Świątek, sam ujawnia. Chodzi o jedną ważną rzecz przed meczem

Po zwycięskim meczu z Pablem Llamasem Ruizem na turnieju ATP w portugalskim Estoril Hubert Hurkacz stanął do rozmowy z dziennikarzami. Przekazał optymistycznie brzmiące informacje na temat samopoczucia i pewności siebie na mączce. Nawiązano wówczas do Igi Świątek, która jest specjalistką od gry na tej nawierzchni. Zapytano, czy przed następnym spotkaniem Polak zapyta ją o rady w tym temacie. Odpowiedź? Hubert zdradził, że musi wykonać do koleżanki z kortu pilny telefon.