Hurkacz czy Zieliński, który partner lepszy dla Świątek? Radwańska odpowiada

Z tego co mi wiadomo od dawna na miksta jest umówiona z Hurkaczem. Nie sądzę, żeby miało się cokolwiek zmienić w tej kwestii. Ma po prostu większe doświadczenie z Hubertem, bo z nim rozegrała wiele mikstów. Z Jankiem natomiast chyba nigdy nie grała. Ale to jest tylko i wyłącznie pytanie do Igi

~ oznajmiła.