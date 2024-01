Iga Świątek i Hubert Hurkacz na razie nie mają sobie równych w rozgrywkach United Cup. Nasi reprezentanci wyeliminowali zawodników z Chin i tym samym awansowali do półfinału. Humory dopisywały naszych gwiazdom tenisa po spotkaniu. Wrocławian podczas jednego z wywiadu w pięknych słowach odniósł się do swojej koleżanki do fachu. Jego wyznanie nie pozostawiło żadnej wątpliwości.