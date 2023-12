Hubert Hurkacz zupełnie nie zamierza kryć dużych, pozytywnych emocji, jakie towarzyszą mu na chwilę przed rozpoczęciem rywalizacji w Światowej Lidze Tenisa. Przydzielono go do zespołu z Igą Świątek, Caroline Garcią i Casperem Ruudem. Tenisista jest zadowolony zwłaszcza z faktu, że będzie mógł przetestować się w mikście z liderką rankingu WTA. To doskonałe przetarcie przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. "Każdy wspólny występ z Igą jest cenny" - mówi prosto z mostu.