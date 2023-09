Kibice mogą zacierać ręce. Iga Świątek i Hubert Hurkacz wystąpią razem na korcie

Hubert Hurkacz, w rozmowie z Canal+ Sport, ocenia, że w duecie z nim to Iga będzie zapewne grała pierwsze skrzypce. "Mam nadzieję, że Iga będzie ciągnęła ten wózek. Miałem okazję parę razy zagrać z Igą i to robi wrażenie. Jej intensywność, jej umiejętności i jej wola walki na korcie i to jak fantastycznie gra. Jest to ogromną pomocą grać po tej samej stronie siatki co Iga Świątek" - komplementuje.