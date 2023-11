I chociaż utytułowany zawodnik odpoczywa od uprawiania swojego ukochanego sportu, to wciąż śledzi to, co dzieje się na światowych kortach. I niewątpliwie był na bieżąco z tym, co działo się w Cancun, gdzie Iga Świątek w poniedziałek zapewniła sobie triumf w WTA Finals. Polka w imponującym stylu ograła Jessicę Pegulę w wielkim finale, pozwalając rywalce na ugranie zaledwie jednego gema.