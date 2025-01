Horror Igi Świątek, a Madison Keys wprost pyta o Polkę. Wszyscy to słyszeli

Amerykanka jednak wcale nie miała zamiaru się poddawać i odpowiedziała Polce w niezwykle widowiskowy sposób. Była nawet bliska tego, by w drugiej partii zaserwować jej tenisowego "bajgla". W samej końcówce Iga Świątek uratowała się jednak przed tym, wygrywając jednego gema, lecz na więcej nie było ją już stać. Madison Keys wygrała 6:1, doprowadzając do trzeciego, decydującego seta.

Ten był niezwykle wyrównany i zakończył się tie-breakiem rozgrywanym do 10 punktów po tym, jak Iga Świątek nie wykorzystała w 12. gemie piłki meczowej. Górą była w nim Amerykanka i to ona zmierzy się w sobotę z Aryną Sabalenką w wielkim finale.

- Ten mecz był rozgrywany na tak wysokim poziomie, a Iga grała tak dobrze. Ja walczyłam, by się utrzymać. W drugim secie byłam górą, a trzeci to była batalia. Awans to finału to coś niezwykłego. Jestem niezwykle podekscytowana, że będą mogła pojawić się tu w sobotę - dodała, rozwijając temat dzisiejszego półfinału.