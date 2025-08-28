Po pierwszym secie wszystko wskazywało na to, że spotkanie Igi Świątek z Suzan Lamens nie potrwa zbyt długo. Polka pozwoliła urwać przeciwniczce zaledwie jednego gema, przeważała na każdej płaszczyźnie. Po krótkiej przerwie było już jednak zupełnie inaczej.

"Iga nadal nie mogła jednak ustabilizować swojego rytmu, jakim imponowała w premierowej odsłonie. Nieoczekiwanie doszło do powrotnego breaka - i to do zera, po kolejnym skutecznym lobie Lamens. Po piątym gemie to Holenderka znalazła się na prowadzeniu" - relacjonował Mateusz Stańczyk z Interii Sport.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Tak Holendrzy podsumowali mecz Świątek z Lamens. "Marzyła o sensacyjnym zwycięstwie"

Z w teorii łatwego i przyjemnego mecz dla naszej tenisistki zrobiło się wielkie, a przede wszystkim zacięte widowisko. Każda piłka ważyła już zdecydowanie więcej. Na szczęście mistrzyni Wimbledonu udało się zachować zimną krew i dowieźć wygraną 6:1, 4:6, 6:4 do końca. Na trzecim etapie US Open Świątek zagra z Anną Kalinską.

Tuż po zakończeniu pojedynku na występ swojej rodaczki zareagowali holenderscy dziennikarze. Nic dziwnego, że docenili ją za świetną grę z wicemistrzynią kobiecego rankingu. "Zajmująca 66. miejsce w rankingu światowym tenisistka objęła prowadzenie 5:4 i odrobiła stratę gema, częściowo dzięki niedbałej grze Polki. Lamens została tym samym drugą Holenderką, która wygrała seta ze Świątek. Lesley Pattinama-Kerkhove dokonała tego na Wimbledonie w 2022 roku" - odnotowano na łamach nu.nl.

"Pomimo dobrego występu Suzan Lamens nie zdołała sprawić niespodzianki, pokonując Igę Świątek w drugiej rundzie US Open" - podsumowano. Eksperci nos.nl zaznaczyli wszystkie dobre moment Lamens, których było naprawdę wiele. "Gra Lamens stawała się coraz bardziej śmiała i wielokrotnie zaskakiwała mistrzynię US Open 2022 lobami (...) Lamens ponownie mocno rozpoczęła trzeciego seta, ale jej serwis osłabł w napiętych momentach. Świątek wygrała cztery gemy z rzędu, ale Holenderka ponownie nie poddała się. Odrobiła straty, lecz Świątek już zdążyła ruszyć do ataku i przypieczętowała zwycięstwo po ponad dwóch godzinach gry" - czytamy.

Najbardziej dosadni byli dziennikarze sportnieuws.nl. "Suzan Lamens zachwyca na US Open: tenisistka mocno nastraszyła faworytkę Igę Świątek" - napisano w tytule. "Przez chwilę marzyła o sensacyjnym zwycięstwie, ale ostatecznie przegrała z numerem 2 na świecie" - komentują Holendrzy. Za to portal telegraaf.nl przyznał, że po ostatnim gemie "Polka odetchnęła z ulgą".

Iga Świątek Kena Betancur AFP

Iga Świątek podczas meczu z Lesley Pattinamą Kerkhove, Wimbledon 2022 TAKUYA MATSUMOTO AFP

Iga Świątek Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP