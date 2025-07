Hitowy komunikat, a teraz to. Świątek może się wycofać? Aż huczy przed US Open

Tegoroczna edycja US Open będzie rewolucyjna, przynajmniej w kwestii rywalizacji w mikście, choć wielka zmiana dotyczy także wielkich gwiazd singla. Organizatorzy - o czym mówiło się już w lutym - postanowili bowiem przemodelować turniej par mieszanych, tak by skusić wiele nazwisk z czołówki rankingu do wzięcia udziału w grze o milion dolarów. O szczegółach wprowadzonych w regulaminie poprawek pisaliśmy już TUTAJ.

Zabieg Amerykanów zakończył się sukcesem. Na liście startowej znalazło się wiele czołowych zawodników i zawodniczek. W zmaganiach ma wziąć udział między innymi Iga Świątek, której partnerem będzie Norweg Casper Ruud. Pozostałe duety utworzą między innymi Emma Navarro i Jannik Sinner, Aryna Sabalenka i Grigor Dimitrow, Jelena Rybakina i Taylor Fritz oraz Qinwen Zheng i Jack Draper.

Pomysł organizatorów US Open natychmiast spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, wywołując lawinę komentarzy. Nie wszystkie z nich były jednak pozytywne. Pojawiło się wiele głosów sprzeciwu ze strony części tenisowego środowiska, w tym specjalistów od gry podwójnej, którzy czują się pokrzywdzeni. Niektórzy skrytykowali także brak poszanowania historii i tradycji, którą zaburzyły wprowadzone zmiany.

Iga Świątek i inne gwiazdy wycofają się z gry w mikście na US Open?

Do grona sceptyków nowej formuły turnieju mikstów na US Open dołączył teraz Barry Fulcher - trener Juliana Casha, który wraz z Lloydem Glasspoolem został tegorocznym mistrzem Wimbledona w deblu.

Ten pokazowy event będzie świetną zabawą, ale nie będzie Wielkim Szlemem i nie powinien być rozpatrywany w taki sposób

Co więcej, Barry Fulcher zaznaczył przy tym, że jego zdaniem wiele gwiazd ostatecznie wycofa się z rywalizacji par mieszanych, a ich udział został ogłoszony publicznie tylko po to, by napędzić zainteresowanie turniejem.

- Moim zdaniem na razie to tylko gra pozorów. Będę z fascynacją patrzył na to, ile z 16 ogłoszonych parę tygodni temu par ostatecznie weźmie udział w zmaganiach. Będę bardzo, ale to bardzo zaskoczony, jeśli wiele duetów ostatecznie wyjdzie na kort. A jedynym powodem, dla którego opublikowano listę startową, jest to, by wszyscy o tym mówili. To prawie tak, jakby prostu wypisali swoje nazwiska, ale nie mieli obowiązku grać - powiedział Brytyjczyk.

Barry Fulcher dodał także, że jest zwolennikiem zmian i wprowadzania urozmaiceń w grze. Ale niekoniecznie w wielkoszlemowych imprezach. - Jestem wielkim fanem innowacji i prób wprowadzania nowych rzeczy do tenisa. Ale nie zgadzam się, by nazywać to turniejem Wielkiego Szlema - przekazał.

Iga Świątek najlepiej wspomina US Open z 2022 roku. Polka wygrała wówczas nowojorską imprezę, pokonując w wielkim finale Tunezyjkę Ons Jabeur. Teraz nasza reprezentantka uda się w podróż do Ameryki napędzona triumfem na kortach Wimbledonu. A przed US Open wystąpi jeszcze w turniejach WTA 1000 w Montrealu oraz Cincinnati.

Iga Świątek pokonuje Evę Lys 6-0, 6-1. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek SEBASTIEN BOZON AFP