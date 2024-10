Hit z udziałem Świątek w wyjątkowym momencie. Będzie głośno i wystrzałowo

United Cup to turniej łączony dla zawodniczek i zawodników, ma rangę zawodów ATP oraz WTA 500. Jeśli Polska dotrze do finału, a Iga Świątek wygra wszystkie swoje mecze, zgarnie 500 punktów do rankingu WTA. A tylu właśnie będzie w Sydney bronić, bo niespełna rok temu Biało-Czerwoni, także Hubert Hurkacz , Jan Zieliński , Katarzyna Kawa i Katarzyna Piter , przegrali mecz o tytuł z Niemcami. Niemniej Świątek w swoich singlowych bojach została niepokonana.

Świątek kontra zawodniczka z piątej setki rankingu. To będzie pierwszy punktowany bój Polki w nowym sezonie

We wtorek nad ranem organizatorzy United Cup podali już dokładny terminarz całej rywalizacji, znane są daty meczów Polaków. Biało-Czerwoni przystąpią do rywalizacji jako ostatni w swojej grupie, będą znali już wynik meczu Norwegii z Czechami. 30 grudnia o godz. 7.30 polskiego czasu (17.30 w Sydney) Polska zagra z Norwegią, a to oznacza zapewne starcie Igi Świątek z Malene Helgo oraz Huberta Hurkacza z Casperem Ruudem. Choć Helgo rok temu napsuła sporo krwi Donnie Vekić i Caroline Garcii, to raczej w tym przypadku nie należy się spodziewać dużego oporu. To zawodniczka z piątej setki, w zeszłym tygodniu przegrała w Faro z 17-letnią Moniką Stankiewicz.