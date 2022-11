Od informacji o pojawieniu się w kalendarzu WTA i ATP nowego wspólnego turnieju minął niespełna miesiąc, a wiemy już o nim niemal wszystko. Od 29 grudnia w trzech australijskich miastach będzie się toczyć rywalizacja o punkty do obu rankingów, a także wysokie nagrody finansowe. Pula nagród tej imprezy to aż 23 miliony dolarów australijskich, czyli blisko 15 milionów dolarów amerykańskich. W United Cup wystąpi 18 drużyn narodowych - mieszanych, bo składających się z pań i panów. Rozegrane zostaną cztery spotkania singlowe, a na końcu - mecz par mieszanych.

Kazachstan dołączył do Polski i Szwajcarii. Co to oznacza?

Polska będzie jednym z faworytów rywalizacji - a to z powodu obecności w naszej drużynie liderki kobiecej listy WTA Igi Świątek oraz dziesiątego na liście ATP Huberta Hurkacza. 10 listopada nasz zespół dowiedział się, że rywalem w fazie grupowej będzie Szwajcaria, z mistrzynią olimpijską z Tokio Belindą Bencić oraz trzykrotnym triumfatorem turniejów Wielkiego Szlema Stanem Wawrinką.

Drugie miejsce w grupie B pozostawało niewiadomą, bo organizatorzy wskazali 16 z 18 uczestników, a dwa miejsca zostały wolne. Jedno zajęłaby Serbia, gdyby chęć gry wyraził Novak Djoković. Nie chciał, więc zaproszenie dostały zespoły Bułgarii (zagra z Grecją i Belgią) oraz Kazachstanu. I to Kazachstan trafił do Polski i Szwajcarii.

Sylwestrowy poranek z Igą Świątek

To powinno oznaczać, że jeszcze w tym roku dojdzie do starcia kobiecych rakiet numer jeden obu drużyn, czyli Igi Świątek z Jeleną Rybakiną. Polka w tym roku wygrała dwa turnieje wielkoszlemowa (w Paryżu i Nowym Jorku), Rybakina - jeden, Wimbledon. Obie w tym roku nie miały okazji mierzyć się ze sobą, stało się to tylko raz, jesienią 2021 w Ostrawie.

W Brisbane do tego jednak nie dojdzie - Rybakina nie zdecydowała się na grę w United Cup. Jedynką w Kazachstanie będzie więc Julia Putincewa i to ona w Sylwestra, o godz. 15.30 lokalnego czasu spotka się z liderką listy WTA. Później dojdzie do starcia Kamila Majchrzaka z Kazachem Timofiejem Skatowem (ATP-146), a w Nowy Rok Magda Linette zagra z Żibek Kulambajewą (WTA-435), zaś Hubert Hurkacz z Aleksandrem Bublikiem (ATP-37). Na koniec odbędzie się mecz deblowy.

Iga Świątek - To jest sezon który będę wspominać do końca życia. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2022 Associated Press

2 i 3 stycznia Polska zagra ze Szwajcarią, a najlepszy zespół awansuje do "finału miejskiego". 4 stycznia zmierzy się więc z najlepszym zespołem z innej grupy grającej w Brisbane: Włochami, Norwegią lub Brazylią.

Z Rybakiną Świątek będzie się mogła spotkać w fazie play-off Billie Jean King Cup - Polska trafiła bowiem na Kazachstan, a mecz odbędzie się w połowie kwietnia na wyjeździe.

Mecze Polski w fazie grupowej United Cup:

31 grudnia:

godz. 15.30 lokalnego czasu (6.30 w Polsce): Iga Świątek - Julia Putincewa

po zakończeniu: Kamil Majchrzak - Timofiej Skatow

1 stycznia:

godz. 17.30 (8.30 w Polsce): Hubert Hurkacz - Aleksander Bublik

następnie: Magda Linette - Żibek Kulambajewa

następnie: gra mieszna

2 stycznia:

17.30 (8.30 w Polsce): Iga Świątek - Belinda Bencic

następnie: Kamil Majchrzak - Marc-Andrea Huesler

3 stycznia:

16.30 (7.30 w Polsce): Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka

Magda Linette - Jill Teichmann

następnie: gra mieszana