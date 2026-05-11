Hit z udziałem Świątek. Na taki obrazek aż przykro patrzeć

Amanda Gawron

Iga Świątek i Naomi Osaka po długim oczekiwaniu wreszcie wyszły na kort, jednak obrazki, jakie tam zastały, z pewnością nie były imponujące. Choć o awans do ćwierćfinału miały walczyć dwie naprawdę mocne i utytułowane zawodniczki, frekwencja na trybunach wcale tego nie odzwierciedlała - te świeciły bowiem pustkami.

Słaba frekwencja na meczu Świątek z Osaką
fot. Mateusz Stańczyk/Interia Sport, Clive BrunskillGetty Images

Iga Świątek idzie jak burza w turnieju Internazionali BNL d'Italia. Polka ze względu na swoje rozstawienie w pierwszej rundzie otrzymała wolny los, a zmagania rozpoczęła od 1/32 finału. Na tym etapie imprezy rywalką Raszynianki była jej była deblowa partnerka Catherine McNally. Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa nie okazała jednak litości i wygrała to spotkanie 6:1, 6:7(5), 6:3. W kolejnej rundzie 24-latka w ekspresowym tempie odprawiła z kwitkiem reprezentantkę gospodarzy Elisabettę Cocciaretto, wygrywając z Włoszką 6:1, 6:0. Tym samym awansowała do 1/8 finału, w której przyszło jej zmierzyć się z Naomi Osaką.

Pierwotnie zakładano, że Japonka i Świątek batalię rozpoczną nie przed godziną 18.00. Na kilka godzin przed stało się jasne, że na mecz byłej i obecnej podopiecznej Tomasza Wiktorowskiego trzeba będzie nieco dłużej poczekać. Kilka minut przed godziną 20.00 panie wyszły na kort i rozpoczęły rozgrzewkę, po której nadszedł czas na mecz o awans do ćwierćfinału turnieju rangi WTA 1000 w Rzymie.

Zanim jednak byłe liderki światowego rankingu kobiecego tenisa rozpoczęły swoją batalię, zobaczyć mogliśmy niezwykle przykre obrazki. Podczas transmisji telewizyjnej zaprezentowano bowiem obie tenisistki, jednak zdecydowanie bardziej w oczy rzucały się widoczne tuż za nimi trybuny. Te świeciły bowiem pustkami. 

Media społecznościowe błyskawicznie obiegły zdjęcia i nagrania z kortu, a na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. "Ilość kibiców jest porażająca, nie ma co", "K***a, jak pusto. Dwie mistrzynie wielkoszlemowe, a atmosfera parkingu", "Dystrybucja biletów w tenisie jest dziwna. Dopiero co wyskoczył mi Tik Tok dziewczyny jakiejś która nie może zdobyć biletów na ten mecz, a tu takie pustkie na trybunach. Mam nadzieję że to po prostu ludzie poszli na przerwę i zaraz stadion się wypełni" - komentowali.

Kobieta w sportowym stroju i czapce z daszkiem na korcie ziemnym, unosi obie dłonie złożone do oklasków i delikatnie się uśmiecha.
Iga ŚwiątekDOMENICO CIPPITELLIAFP
Zawodniczka w czapce sportowej dynamicznie odbija piłkę tenisową rakietą, koncentrując się na mocnym uderzeniu podczas meczu.
Iga Świątek, Rzym 2026FILIPPO MONTEFORTEAFP
Tenisistka w pomarańczowym stroju odbija piłkę rakietą podczas meczu na korcie tenisowym.
Naomi OsakaFILIPPO MONTEFORTEAFP
