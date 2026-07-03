Hit w Wimbledonie. Świątek kontra Radwańska. Polskie "starcie" na korcie

Podkreślmy to jeszcze raz - tego scenariusza w ogóle nie było w planie. Absolutnie! Wszystko po pytaniu wysłannika Interii do Wimbledonu wyjaśniła Agnieszka Radwańska, gdy już pakowała rakietę do torby, zostawiwszy na miejscu ogromną dawką dobrej energii.

Siła i finezja na korcie. Świątek kontra Radwańska

- Ja dzisiaj grałam swój trening, po nim przechodziłam tutaj obok kortu Igi i wszystko zrodziło się spontanicznie - promieniała "Isia", przygotowująca się do turnieju legend w parze z mającą polskie korzenie Caroline Wozniacki, a Idze wydatnie pomogła w szlifie formy do jutrzejszego pojedynku w trzeciej rundzie z Filipinką Alexandrą Ealą.

- To nie był pierwszy raz, gdy grałam razem z Igą. Kiedyś grałyśmy pokazówkę w Krakowie, wcześniej też grałyśmy wspólny trening, ale ciekawostką jest to, że dopiero po raz pierwszy na trawie - zaakcentowała finalistka Wimbledonu z 2012 roku.

- Jeszcze tylko nie grałyśmy z Igą na mączce, ale mówię tak: ja z nią na clay nie wchodzę - śmiała się 37-letnia krakowianka, wiedząc czym to pachnie w konfrontacji z czterokrotną mistrzynią Roland Garros.

Treningowa gierka obu gwiazd rozpoczęła się na starcie zajęć Świątek. Ze strony "Isi" oglądaliśmy wymuskane slajsy z głębi kortu, których Iga by się nie powstydziła. - Co to było? W pewnym momencie krzyknęła z uśmiechem trzecia tenisistka świata, gdy slajsik odbił się na jej stronie tak, że nie zdołała przenieść piłki nad siatką.

- Specjalne zagranie a'la Aga - odpowiedział Tomasz Moczek, który był najszczęśliwszym facetem na zajęciach. Zawsze w roli eksploatowanego sparingpartnera, a teraz mógł przyglądać się zajęciom tak samo, jak trener od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk oraz psycholożka Daria Abramowicz.

Konsternacja na konferencji Świątek. Tej odpowiedzi nikt nie przewidział

Po kilkunastu minutach intensywnych zagrań z obu stron, przy PESEL-u różniącym obie zawodniczki o 12 lat, Iga Świątek doceniła kunszt swojej wielkiej poprzedniczki. - Daj mi trochę przerwy - zwróciła się do Agnieszki. Schodząca z kort Agnieszka odparła: Ja też ledwo zipię. Na bezdechu od pięciu minut - śmiała się.

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