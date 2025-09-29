Amanda Anisimova przybyła do Pekinu uskrzydlona kapitalnym występem na US Open. Na nowojorskich kortach Amerykanka dotarła aż do wielkoszlemowego finału, w którym poległa w starciu z Aryną Sabalenką, a po drodze wyeliminowała w ćwierćfinale Igę Świątek, rewanżując się jej tym samym ze finałową klęskę poniesioną na Wimbledonie.

W Chinach czwarta obecnie rakieta świata pewnie pokonała na starcie 6:1, 6:3 brytyjską tenisistkę Katie Boulter. A w niedzielę stanęła przed szansą, by zagwarantować sobie miejsce w 1/8 finału tamtejszego "tysięcznika". Wystarczyło wygrać ze 112. w rankingu WTA reprezentantką gospodarzy - Shuai Zhang. Koniec końców pewnie poradziła sobie z wykonaniem tego zadania, choć w pierwszym secie czekała ją ciężka przeprawa.

Chinka doprowadziła w nim bowiem do tie-breaka, którego Amanda Anisimova wygrała po zażartej walce... 13:11. A w drugiej partii nie dała już rywalce żadnych szans, wygrywając ją 6:0. W efekcie przypieczętowała swój awans i może już szykować się do walki o ćwierćfinał z Czeszką Karoliną Muchovą.

Iga Świątek i dwie Amerykanki. Anisimova dołączyła do Polki i Gauff

Samo przejście do kolejnej fazy rywalizacji nie było jednak jedynym powodem do radości dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Nie było to bowiem byle jakie, a jubileuszowe zwycięstwo, które pozwoliło jej dołączyć do wyjątkowego grona z Igą Świątek na czele. Potwierdził to po zakończeniu jej spotkania oficjalny portal WTA.

Przełomowy moment. To było 150. zwycięstwo w tourze WTA w karierze Anisimovej. Została trzecią zawodniczką urodzoną po 2000 roku, która tego dokonała, po Idze Świątek oraz Coco Gauff

W poniedziałek natomiast to Iga Świątek będzie mogła pójść śladem Amandy Anisimovej, także dołączając do grona finalistek, które dostały się do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rywalką Polki będzie tego dnia Kolumbijka Claudia Osorio. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą jak dotąd tylko raz - w 2023 roku na Australian Open, a górą była wówczas raszynianka.

W drugiej rundzie rozgrywanej w Chinach imprezy nasza wiceliderka światowego rankingu nie zdążyła nawet się zmęczyć. Miejscową zawodniczkę Yue Yuan ograła bowiem gładko 6:0, 6:3 w zaledwie 76 minut. Teraz także trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż zwycięstwo Igi Świątek.

Iga Świątek odpada z US Open! Anisimova i Auger-Aliassime w półfinale [Day 11] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Al Bello AFP

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News

Iga Świątek Elsa AFP