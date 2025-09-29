Hit w Pekinie, WTA oficjalnie potwierdza. Wielka rywalka dołączyła do Świątek
Mecz trzeciej rundy turnieju w Pekinie z udziałem Igi Świątek zaplanowano na poniedziałek. Już w niedzielę jednak oficjalny portal WTA przywołał po jednym ze spotkań nazwisko naszej wiceliderki światowego rankingu. A wszystko ze względu na hit, który stał się faktem po zwycięstwie Amandy Anisimovej. Jak się okazuje, reprezentantka Stanów Zjednoczonych pod pewnym względem właśnie dołączyła do Igi Świątek, mając przy tym wielki powód do dumy.
Amanda Anisimova przybyła do Pekinu uskrzydlona kapitalnym występem na US Open. Na nowojorskich kortach Amerykanka dotarła aż do wielkoszlemowego finału, w którym poległa w starciu z Aryną Sabalenką, a po drodze wyeliminowała w ćwierćfinale Igę Świątek, rewanżując się jej tym samym ze finałową klęskę poniesioną na Wimbledonie.
W Chinach czwarta obecnie rakieta świata pewnie pokonała na starcie 6:1, 6:3 brytyjską tenisistkę Katie Boulter. A w niedzielę stanęła przed szansą, by zagwarantować sobie miejsce w 1/8 finału tamtejszego "tysięcznika". Wystarczyło wygrać ze 112. w rankingu WTA reprezentantką gospodarzy - Shuai Zhang. Koniec końców pewnie poradziła sobie z wykonaniem tego zadania, choć w pierwszym secie czekała ją ciężka przeprawa.
Chinka doprowadziła w nim bowiem do tie-breaka, którego Amanda Anisimova wygrała po zażartej walce... 13:11. A w drugiej partii nie dała już rywalce żadnych szans, wygrywając ją 6:0. W efekcie przypieczętowała swój awans i może już szykować się do walki o ćwierćfinał z Czeszką Karoliną Muchovą.
Iga Świątek i dwie Amerykanki. Anisimova dołączyła do Polki i Gauff
Samo przejście do kolejnej fazy rywalizacji nie było jednak jedynym powodem do radości dla zawodniczki ze Stanów Zjednoczonych. Nie było to bowiem byle jakie, a jubileuszowe zwycięstwo, które pozwoliło jej dołączyć do wyjątkowego grona z Igą Świątek na czele. Potwierdził to po zakończeniu jej spotkania oficjalny portal WTA.
Przełomowy moment. To było 150. zwycięstwo w tourze WTA w karierze Anisimovej. Została trzecią zawodniczką urodzoną po 2000 roku, która tego dokonała, po Idze Świątek oraz Coco Gauff
W poniedziałek natomiast to Iga Świątek będzie mogła pójść śladem Amandy Anisimovej, także dołączając do grona finalistek, które dostały się do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Rywalką Polki będzie tego dnia Kolumbijka Claudia Osorio. Obie zawodniczki mierzyły się ze sobą jak dotąd tylko raz - w 2023 roku na Australian Open, a górą była wówczas raszynianka.
W drugiej rundzie rozgrywanej w Chinach imprezy nasza wiceliderka światowego rankingu nie zdążyła nawet się zmęczyć. Miejscową zawodniczkę Yue Yuan ograła bowiem gładko 6:0, 6:3 w zaledwie 76 minut. Teraz także trudno wyobrazić sobie inny scenariusz niż zwycięstwo Igi Świątek.