Hit. Jednak Świątek nad Sabalenką. Niebywała batalia o triumf. WTA ogłasza

Wiemy już, z kim Iga Świątek powalczy w Rijadzie o awans do najlepszej czwórki WTA Finals. Polska tenisistka trafiła do "grupy Sereny Willams", w której będzie rywalizowała z Amandą Anisimovą, Jeleną Rybakiną oraz Madison Keys. Do "grupy Steffi Graf" przypisane zostały za to: Aryna Sabalenka, Coco Gauff, Jessica Pegula i Jasmine Paolini.

Nasza wiceliderka światowego rankingu swój ostatni występ na światowych kortach zanotowała w pierwszej połowie października, odpadając w ćwierćfinale turnieju w Wuhanie po bolesnej porażce 1:6, 2:6 z Jasmine Paolini.

Choć na dobrą sprawę każda z zawodniczek może sięgnąć po tytuł, przed inauguracją rywalizacji w Rijadzie Iga Świątek nie jest raczej stawiana w roli pierwszoplanowej faworytki. W analizie w studiu Tennis Channel nasza reprezentantka została w zasadzie wręcz całkowicie pominięta przy rozpatrywaniu sylwetek najgroźniejszych zawodniczek.

Akcje Polki wciąż stoją jednak wysoko, zwłaszcza wśród jej kibiców. A najlepiej świadczy o tym oficjalny portal WTA.

WTA Finals. Iga Świątek na czele stawki. Polka wskazana jako numer jeden

Władze organizacji zarządzającej światowym tenisem zamieściły na nim ankietę, pytając swoich użytkowników, w której z tenisistek widzą główną faworytkę do końcowego triumfu.

Iga Świątek znacznie prowadzi w niej nad Aryną Sabalenką, która - dane ze środy z godziny 13:15 - uzyskała 906 głosów, co dało jej 21 punktów procentowych.

Nasza wiceliderka jest ceniona przez respondentów wyżej od Białorusnki, lecz nie oznacza to, że została wskazana bezwzględnie jako numer jeden. Polka toczy bowiem w zacięty bój z Amandą Anisimovą. Na ten moment obie mają na koncie po 23 procent głosów, a dzieląca je różnica pojedynczych głosów jest minimalna. Na ten moment wynosi 974 do 971 na korzyść naszej reprezentantki.

WTA prowadzi głosowanie na faworytkę turnieju WTA Finals screen za wta.com materiał zewnętrzny

Igę Świątek zobaczymy w akcji w Rijadzie już w pierwszym dniu zmagań. Sobotnią rywalką Polki będzie reprezentantka Stanów Zjednoczonych Madison Keys. Obie zawodniczki wyjdą na kort nie przed godziną 16:00 czasu polskiego.

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Aryna Sabalenka ADEK BERRY AFP