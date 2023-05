Hiszpanie wieszczą sensacyjny scenariusz. Katastrofalna wiadomość dla Igi Świątek

Hiszpanie mieli w niedzielę co świętować na kortach w Madrycie. W finale męskiego finału wygrał bowiem ich reprezentant Carlos Alcaraz, dla którego był to 10. w karierze triumf w zawodach ATP. Rywalem 20-letniej gwiazdy światowego tenisa był Jan-Lennard Struff, który przecież rozpoczynał zmagania w kwalifikacjach i dostał się do turnieju jako "szczęśliwy przegrany" .