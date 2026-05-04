Hiszpanie widzą, co dzieje się ze Świątek. Kilka szczerych słów po WTA Madryt

Na start Mutua Madrid Open Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2. To sprawiło, że bez większych problemów awansowała do trzeciej rundy hiszpańskiego "tysięcznika". Tam jej rywalką była Ann Li.

W starciu z Amerykanką mistrzyni Wimbledonu nie przypominała samej siebie. Po porażce w tie-breaku pierwszego seta druga partia zakończyła się wygraną Polki 6:2. I kiedy wszystko wskazywało na to, że Świątek za moment może "domknąć" spotkanie, została zmuszona skreczować.

Magda Linette: Jestem trochę rozczarowana, zwłaszcza drugim setem.

- Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko. Wiedziałam, że to będzie trudne, ale mimo to chciałam spróbować, bo już dwa razy w karierze chorowałam, a i tak większość meczów udało mi się wygrać. Myślę, że to zależy od skali problemów zdrowotnych, tym razem było gorzej niż wcześniej - opowiadała zrozpaczona.

Efekt był taki, że nasza tenisista zanotowała kolejny turniej w tym sezonie, w którym nie może dojść do półfinału, nie wspominając już o meczu o tytuł. Wcześniej przegrywała m.in. z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie czy Magdą Linette w drugiej rundzie WTA 1000 Miami.

Po zakończeniu zmagań w stolicy Hiszpanii na łamach puntodebreak.com ukazało się dziesięć wniosków, za pośrednictwem których eksperci podsumowali rywalizację na madryckich kortach. W ostatnim z nich wspomniano o Świątek.

Tenisowi fachowcy wzięli pod lupę występy gwiazd damskiego touru, takich jak Jelena Rybakina czy Jessica Pegula, które tym razem nie spełniły oczekiwań. I w tym gronie - nawet mimo choroby - umieszczono też Igę Świątek.

"Nie tylko Sabalenka nie spełniła oczekiwań. To, co stało się z Rybakiną, Gauff, Światek czy Pegulą, było dla wszystkich wielkim szokiem, ponieważ w ostatnim czasie nie byliśmy przyzwyczajeni do tak masowego załamania formy faworytek. Czas pokaże, czy jest to początek nowej zmiany trendu, czy też zwykły wypadek, a najlepsze zawodniczki ponownie udowodnią swoją konsekwencję" - napisano.

Iga Świątek

Iga Świątek rywalizowała z Alexandrą Ealą o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Madrycie

Iga Świątek

