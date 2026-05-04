Hiszpanie widzą, co dzieje się ze Świątek. Kilka szczerych słów po WTA Madryt
Nie tak Iga Świątek wyobrażała sobie swój występ na WTA 1000 Madryt. Nasza reprezentantka zakończyła rywalizację na trzeciej rundzie, po drugim meczu. Główną przyczyną była choroba, która zaatakowała ją w trakcie turnieju. Dziesięć wniosków po zawodach w stolicy Hiszpanii sporządzili ostatnio eksperci puntodebreak.com. W jednym z nich pojawia się wątek Polki.
Na start Mutua Madrid Open Iga Świątek pokonała Ukrainkę Darię Snigur 6:1, 6:2. To sprawiło, że bez większych problemów awansowała do trzeciej rundy hiszpańskiego "tysięcznika". Tam jej rywalką była Ann Li.
W starciu z Amerykanką mistrzyni Wimbledonu nie przypominała samej siebie. Po porażce w tie-breaku pierwszego seta druga partia zakończyła się wygraną Polki 6:2. I kiedy wszystko wskazywało na to, że Świątek za moment może "domknąć" spotkanie, została zmuszona skreczować.
- Ostatnie dwa dni były dość okropne, chyba złapałam jakiegoś wirusa. W niektórych momentach czułam się dobrze, a w innych naprawdę źle. Nie miałam ani odrobiny energii, nie czułam się stabilnie i po prostu fizycznie czułam się naprawdę kiepsko. Wiedziałam, że to będzie trudne, ale mimo to chciałam spróbować, bo już dwa razy w karierze chorowałam, a i tak większość meczów udało mi się wygrać. Myślę, że to zależy od skali problemów zdrowotnych, tym razem było gorzej niż wcześniej - opowiadała zrozpaczona.
Efekt był taki, że nasza tenisista zanotowała kolejny turniej w tym sezonie, w którym nie może dojść do półfinału, nie wspominając już o meczu o tytuł. Wcześniej przegrywała m.in. z Mirrą Andriejewą w Stuttgarcie czy Magdą Linette w drugiej rundzie WTA 1000 Miami.
Po zakończeniu zmagań w stolicy Hiszpanii na łamach puntodebreak.com ukazało się dziesięć wniosków, za pośrednictwem których eksperci podsumowali rywalizację na madryckich kortach. W ostatnim z nich wspomniano o Świątek.
Tenisowi fachowcy wzięli pod lupę występy gwiazd damskiego touru, takich jak Jelena Rybakina czy Jessica Pegula, które tym razem nie spełniły oczekiwań. I w tym gronie - nawet mimo choroby - umieszczono też Igę Świątek.
"Nie tylko Sabalenka nie spełniła oczekiwań. To, co stało się z Rybakiną, Gauff, Światek czy Pegulą, było dla wszystkich wielkim szokiem, ponieważ w ostatnim czasie nie byliśmy przyzwyczajeni do tak masowego załamania formy faworytek. Czas pokaże, czy jest to początek nowej zmiany trendu, czy też zwykły wypadek, a najlepsze zawodniczki ponownie udowodnią swoją konsekwencję" - napisano.