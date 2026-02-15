Świątek wielokrotnie zaznaczała, że ona i Wim Fissette chcą postawić na długotrwałą współpracę. W ostatnim roku wielokrotnie eksperci i fani tenisa powtarzali, że powinno dojść do zmiany trenera, ale sztab Polki pozostawał w niezmienionym składzie - 24-latka podjęła decyzję i nie zamierza gwałtownie zmieniać zdania.

To koniec współpracy Świątek i Fissette'a? Hiszpanie napisali

15 lutego na stronie z tenisowymi newsami z Hiszpanii, Punto de Break, pojawił się news dotyczący rzekomego zakończenia współpracy między Igą Świątek a Wimem Fissettem i rozpoczęcia okresu próbnego z argentyńskim trenerem, Carlosem Rodríguezem, byłym trenerem Justine Henin.

W sieci szybko doszło do sporego poruszenia - taki news świadczyłby o tym, że przed Indian Wells Świątek byłaby już z nowym trenerem, co wydawało się dziwne dla wielu tenisowych ekspertów. Dominik Senkowski postanowił potwierdzić tę informację u źródła. Okazała się wyssana z palca.

Świątek i Fissette obiektem plotki. Polacy uspokoili

"Jak udało mi się potwierdzić, to jest FAKE NEWS. Iga Świątek nie rozstaje się z Wimem Fissettem. Generalnie olałbym temat, ale widzę że kolejne media i dziennikarze tenisowi zaczęli tę informację powielać. Trzeba uważać dziś bardzo na dezinformacje" - pisał Senkowski, pokazując fragment rzeczonego artykułu.

"Dobry przykład, że należy mieć ograniczone zaufanie do Punto de Break. Wypuszczanie informacji o takiej skali, wyłącznie na bazie screenów jakiegoś użytkownika z platformy X... Uwaga na tego typu fake newsy" - dodał Mateusz Stańczyk z profilu Z kortu. Informacje przekazane przez nich następnie zostały powielone w sieci przez największe tenisowe profile. Sytuacja wokół Polki się uspokoiła.

Rozwiń

Iga Świątek i jej nowy trener Wim Fissette AFP

Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim Fissette ANGELA WEISS / AFP / ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFP AFP

PGE Narodowy, Stadion Śląski a może inny obiekt? Gdzie swoje mecze powinna grać reprezentacja? WIDEO Polsat Sport Polsat Sport