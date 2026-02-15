Hiszpanie puścili plotkę na temat Świątek i Fissette'a. Burza w sieci
Iga Świątek w ostatnim czasie jest mocno krytykowana za swoją grę, choć w tym sezonie dotarła do ćwierćfinałów dwóch prestiżowych turniejów i wygrała z drużyną United Cup. W kontekście słabszych wyników coraz częściej mówi się o jej możliwym rozstaniu z Wimem Fissettem. Ostatnio podobną plotkę wypuścili do sieci Hiszpanie. Znane tenisowe medium napisało cały artykuł, a w mediach społecznościowych wybuchła burza.
Świątek wielokrotnie zaznaczała, że ona i Wim Fissette chcą postawić na długotrwałą współpracę. W ostatnim roku wielokrotnie eksperci i fani tenisa powtarzali, że powinno dojść do zmiany trenera, ale sztab Polki pozostawał w niezmienionym składzie - 24-latka podjęła decyzję i nie zamierza gwałtownie zmieniać zdania.
To koniec współpracy Świątek i Fissette'a? Hiszpanie napisali
15 lutego na stronie z tenisowymi newsami z Hiszpanii, Punto de Break, pojawił się news dotyczący rzekomego zakończenia współpracy między Igą Świątek a Wimem Fissettem i rozpoczęcia okresu próbnego z argentyńskim trenerem, Carlosem Rodríguezem, byłym trenerem Justine Henin.
W sieci szybko doszło do sporego poruszenia - taki news świadczyłby o tym, że przed Indian Wells Świątek byłaby już z nowym trenerem, co wydawało się dziwne dla wielu tenisowych ekspertów. Dominik Senkowski postanowił potwierdzić tę informację u źródła. Okazała się wyssana z palca.
Świątek i Fissette obiektem plotki. Polacy uspokoili
"Jak udało mi się potwierdzić, to jest FAKE NEWS. Iga Świątek nie rozstaje się z Wimem Fissettem. Generalnie olałbym temat, ale widzę że kolejne media i dziennikarze tenisowi zaczęli tę informację powielać. Trzeba uważać dziś bardzo na dezinformacje" - pisał Senkowski, pokazując fragment rzeczonego artykułu.
"Dobry przykład, że należy mieć ograniczone zaufanie do Punto de Break. Wypuszczanie informacji o takiej skali, wyłącznie na bazie screenów jakiegoś użytkownika z platformy X... Uwaga na tego typu fake newsy" - dodał Mateusz Stańczyk z profilu Z kortu. Informacje przekazane przez nich następnie zostały powielone w sieci przez największe tenisowe profile. Sytuacja wokół Polki się uspokoiła.