Hiszpanie puścili plotkę na temat Świątek i Fissette'a. Burza w sieci

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Iga Świątek w ostatnim czasie jest mocno krytykowana za swoją grę, choć w tym sezonie dotarła do ćwierćfinałów dwóch prestiżowych turniejów i wygrała z drużyną United Cup. W kontekście słabszych wyników coraz częściej mówi się o jej możliwym rozstaniu z Wimem Fissettem. Ostatnio podobną plotkę wypuścili do sieci Hiszpanie. Znane tenisowe medium napisało cały artykuł, a w mediach społecznościowych wybuchła burza.

Dwoje ludzi podczas przerwy sportowej siedzi na ławce, jedna osoba w czapce i fioletowej koszulce trzyma ręcznik oraz pokazuje gest uniesionego kciuka, druga osoba trzyma piłki tenisowe.
Iga Świątek i Wim FissetteDita Alangkara/Associated Press/East NewsEast News

Świątek wielokrotnie zaznaczała, że ona i Wim Fissette chcą postawić na długotrwałą współpracę. W ostatnim roku wielokrotnie eksperci i fani tenisa powtarzali, że powinno dojść do zmiany trenera, ale sztab Polki pozostawał w niezmienionym składzie - 24-latka podjęła decyzję i nie zamierza gwałtownie zmieniać zdania.

Wielka zmiana w sztabie Igi Świątek? Padło znane nazwisko, tuż po sensacyjnej porażce

To koniec współpracy Świątek i Fissette'a? Hiszpanie napisali

15 lutego na stronie z tenisowymi newsami z Hiszpanii, Punto de Break, pojawił się news dotyczący rzekomego zakończenia współpracy między Igą Świątek a Wimem Fissettem i rozpoczęcia okresu próbnego z argentyńskim trenerem, Carlosem Rodríguezem, byłym trenerem Justine Henin.

W sieci szybko doszło do sporego poruszenia - taki news świadczyłby o tym, że przed Indian Wells Świątek byłaby już z nowym trenerem, co wydawało się dziwne dla wielu tenisowych ekspertów. Dominik Senkowski postanowił potwierdzić tę informację u źródła. Okazała się wyssana z palca.

Świątek i Fissette obiektem plotki. Polacy uspokoili

"Jak udało mi się potwierdzić, to jest FAKE NEWS. Iga Świątek nie rozstaje się z Wimem Fissettem. Generalnie olałbym temat, ale widzę że kolejne media i dziennikarze tenisowi zaczęli tę informację powielać. Trzeba uważać dziś bardzo na dezinformacje" - pisał Senkowski, pokazując fragment rzeczonego artykułu.

Żąda kar dla Świątek i Sabalenki, organizatorzy są wściekli. "Niemiła niespodzianka"

"Dobry przykład, że należy mieć ograniczone zaufanie do Punto de Break. Wypuszczanie informacji o takiej skali, wyłącznie na bazie screenów jakiegoś użytkownika z platformy X... Uwaga na tego typu fake newsy" - dodał Mateusz Stańczyk z profilu Z kortu. Informacje przekazane przez nich następnie zostały powielone w sieci przez największe tenisowe profile. Sytuacja wokół Polki się uspokoiła.

Zobacz również:

Iga Świątek i Wim Fissette w Paryżu
Iga Świątek

Żona Fissette'a przerywa milczenie. Opublikowała zdjęcie ze Świątek, i to w takim dniu

Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha
Iga Świątek i jej nowy trener Wim Fissette
Iga Świątek i jej nowy trener Wim FissetteAFP
Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim Fissette
Tenis. Na zdjęciu liderka rankingu WTA Iga Świątek oraz jej nowy trener Wim FissetteANGELA WEISS / AFP / ERIC LALMAND / BELGA MAG / Belga via AFPAFP
PGE Narodowy, Stadion Śląski a może inny obiekt? Gdzie swoje mecze powinna grać reprezentacja? WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja