Historyczny wyczyn Igi Świątek! Świat przeciera oczy ze zdumienia

Branżowy portal tennis.org podkreśla, że Iga Świątek zostanie pierwszą w historii liderką rankingu urodzoną po 2000 roku.

- Zyskała rozgłos wygrywając swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w Ronaldzie Garrosie w 2020 roku. Później miała mocny sezon 2021, w którym jako jedyna zawodniczka dochodziła do drugiego tygodnia rywalizacji podczas wszystkich czterech dużych turniejów, zdobywając także tytułu w Adelajdzie i Rzymie - czytamy.

Iga Świątek zostanie liderką rankingu WTA. Media zachwycone naszą tenisistką

- Świątek, która ciągle ma tylko 20 lat, od niedawna ma zwyczaj, by urzeczywistniać swoje marzenia. Po wygraniu turnieju w Indian Wells, co dało jej awans na drugą pozycję w rankingu, zaczęła skupiać się na kolejnym kroku. Świątek zostaje 28 tenisistką, która zdobyła szczyt rankingu WTA. To bardzo wąskie grono. Dla porównania, od wprowadzenia rankingów w 1975 roku, odbyły się 184 duże turnieje, w których po tytuły sięgały 52 zawodniczki. Iga to najmłodsza zawodniczka, która jest numerem 1 od czasu Caroline Woznacki, która w 2010 roku była o 216 dni młodsza. Światek jest także pierwszym przedstawicielem Polski - wśród kobiet i mężczyzn - na szczycie rankingu - zaznacza oficjalny portal WTA.

- Iga Świątek rozpoczęła tydzień od podjęcia decyzji, że chce zostać numerem jeden, nie wiedząc, jak długo potrwa wypełnienie tego zadania. Kilka dni i jedną zaskakującą emeryturę sportową później misja została zakończona - pisze ESPN.

- Jej wzrost jest stabilny i stały. 2016 rok zakończyła na 903. miejscu, w 2018 roku po raz pierwszy znalazła się w pierwszej pięćsetce, 2020 rok zakończyła na 17. pozycji, a pod koniec ubiegłego roku była 9. - czytamy dalej.